Киев, , 08:03 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в России «падает поддержка» воссоединения Крыма с Российской Федерацией и заявил, что Украина в связи с этим должна активно вести информационную войну в «российских сетях». Об этом политик рассказал в эфире канала «Украина 24».

«Сейчас в России падает поддержка оккупации (воссоединения — ИА REGNUM ) Крыма, и вот сейчас бы начинать готовиться заходить в российские сети… Воевать нужно на их территории. Смотрите, как российская молодежь выходит за Навального. Вот сейчас бы зайти в «Тик-Ток», «Вконтакте», и пояснить, что экономические проблемы России связаны с оккупацией Крыма», — заявил он.

Напомним, в 2014 году Крым воссоединился с Российской Федерацией. Это произошло после массовых беспорядков, которые началась на Украине в конце ноября 2013 года и привели к государственному перевороту (конец февраля 2014года). 16 марта 2014 года жители полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией. Воссоединение с Российской Федерацией поддержали 96,77% проголосовавших в Республике Крым и 95,6% — в Севастополе. После воссоединения Крыма с Россией с попустительства (и при поддержке) официального Киева была организована продуктовая, энергетическая блокада. Кроме того, Украиной было прекращено водоснабжение полуострова, которое ранее осуществлялось по Северо-Крымскому каналу.

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