Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Съёмки нового фильма «Бэтмен», который должен перезапустить серию, завершились 13 марта. Об этом сообщил режиссёр картины Мэтт Ривз в социальной сети Twitter.

Компания Warner Bros. из-за пандемии новой коронавирусной инфекции дважды приостанавливала съёмки нового фильма о Бэтмене. Планировалось, что съёмки будут завершены в феврале 2021 года, однако процесс продлился до марта.

Главную роль в новом фильме исполнит Роберт Паттинсон, получивший известность после ролей Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» и Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки». Новый фильм позиционируется как перезапуск серии фильмов о Бэтмене. Премьера запланирована на март 2022 года.

В марте 2020 года портал ComicBook сообщил, что главным противником Бэтмена в новом фильме Мэтта Ривза может стать суперзлодей Бэйн.

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