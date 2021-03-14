Гонконг, Китай, , 07:47 — REGNUM Два человека скончались после вакцинации от COVID-19 в Гонконге. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба департамента здравоохранения города.

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Оба умерших пациента были мужчинами старше 65 лет, страдающие от хронических заболеваний. Первый мужчина 80-ти лет сделал первую прививку вакциной Coronavac 1 марта, а 7 марта он был госпитализирован в критическом состоянии в отделение интенсивной терапии одной из больниц города, где скончался, несмотря на усилия врачей. Мужчина страдал от диабета и гипертонии, недавно перенёс инсульт. Причиной его смерти названа ишемическая болезнь кишечника.

Второй мужчина 67-ми лет болел гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Он сделал первую прививку вакциной Coronavac 2 марта, а 11 марта потерял сознание на одной из станций метро и был госпитализирован в больницу Kwong Wah. Он скончался 13 марта.

В настоящее время по этим двум случаям начато расследование. Специалисты выясняют точную причину гибели пациентов.

Программа массовой вакцинации населения стартовала в Гонконге 26 февраля, на фоне опасений по поводу очередной волны пандемии COVID-19 в городе. На сегодняшний день в Гонконге первую дозу вакцины получили около 177 тысяч человек. Жителей автономии прививают китайским препаратом Coronavac, а также вакциной Comirnaty, разработанной Pfizer/BioNTech.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае гибели пациента в Гонконге после вакцинации от COVID-19.

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