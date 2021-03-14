Иркутск, , 07:29 — REGNUM Массовые мероприятия, посвящённые Масленице отменили сегодня, 14 марта, в Иркутске. Как сообщает сайт городской мэрии, в настоящий момент скорость ветра достигает 23−25 м/с.

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«При таких погодных условиях небезопасно проводить праздничные забавы, устанавливать столб, монтировать и сжигать чучело. Праздничная торговля и концерты также проводиться не будут» — пояснил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в Приангарье объявили ещё 12 марта. По данным синоптиков, сегодня порывы ветра могут достигать 22−27 м/с, идёт сильный снег, на дорогах снежный накат. В 78 поселениях в целях безопасности на время сильного ветра отключили свет.

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