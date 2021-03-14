Алма-Ата, Казахстан, , 07:27 — REGNUM Состояние двоих пострадавших при крушении военного самолёта Ан-26 в Казахстане медики назвали стабильно тяжёлым. Об этом 14 марта сообщила журналистам пресс-служба управления общественного здоровья города Алма-Аты.

Отмечается, что пострадавшие находятся в реанимации 4-й городской клинической больницы Алма-Аты. Их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Оба пострадавших получили переломы и черепно-мозговые травмы, у одного из них также диагностированы ожоги второй и третьей степени.

Военный самолёт Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата, потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. После падения произошло возгорание воздушного судна. В результате ЧП погибли четыре человека, ещё двое 1987 и 1996 годов рождения пострадали и были госпитализированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины крушения самолета Ан-26

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