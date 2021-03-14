Москва, , 07:26 — REGNUM Использование оригинальных зарядных устройств и недопущение полной разрядки смартфона может повысить срок работы аккумулятора устройства. Об этом сообщила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина «Российской газете».

Насибулина отметила, что при оптимальной эксплуатации смартфона уровень заряда батареи не должен падать ниже 20% и подниматься выше 80%. Устройство рекомендуется ставить на зарядку при уровне заряда батареи 10−15%.

Эксперт добавила, что смартфоны не рекомендуется заряжать при слишком высокой или слишком низкой температуре. Также не стоит оставлять заряжаться устройство на ночь. Лучше зарядить смартфон вечером, а на ночь включить экономный режим.

Если батарея смартфона начинает разряжаться быстрее, чем обычно, то рекомендуется проверить статистику энергопотребления в настройках — быстрая разрядка может быть связана с каким-либо новым приложением. При сохранении проблем с зарядкой смартфон нужно сдать в ремонт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте специалист по кибербезопасности Андрей Масалович заявил, что для повышения уровня защиты хранящихся на смартфоне данных рекомендуется использовать отличающиеся пароли для различных сервисов и отключить функцию автоматического заполнения номера банковской карты.