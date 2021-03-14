Иркутск, , 07:21 — REGNUM В 78 поселениях Иркутской области в целях безопасности на время сильного ветра отключили свет.

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«Сильный ветер и метели сохранятся на территории Иркутской области в течение ближайших суток. В превентивных целях проведено отключение электроснабжения в 78 населенных пунктах. Ориентировочное время подключения электроснабжения 23:00 (18:00 мск) 14 марта» — пресс-служба МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение действует в Приангарье с 12 марта. По данным синоптиков, сегодня порывы ветра могут достигать 22−27 м/с, идётсильный снег, на дорогах снежный накат.

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