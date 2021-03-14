Варшава, , 07:38 — REGNUM Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк напомнил, чем для простых жителей Украины окончилась попытка официального Киева отказаться от прямых поставок природного газа из Российской Федерации. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska.

По словам автора, в 2015 году Газпром перестал поставлять Украине газ ввиду того, что Киев долго не платил по счетам. При этом Газпром потребовал погасить задолженность. В Киеве в данном требовании усмотрели «политический шантаж» и «начали официально с гордостью считать дни без российского газа».

По словам автора «это была полная ерунда», так, как газ продолжал идти в Европу из России транзитом через территорию Украины. Украинская сторона по словам эксперта брала газ из газопроводов и пускала его на собственные нужды, которые становились «все более скромными». Для легализации данной схемы был придуман «виртуальный реверс».

«Сырье в соответствии с экспортным контрактом должно было пересечь границу, так что появился механизм «накручивания счетчика», то есть такая небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. Газ приходит из России, а счет — из Европы», — пояснил Щенсняк.

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Автор отметил, что разница между украинскими ценами и ценами на газ на европейских биржах «захватывала дух». По словам автора, западные поставщики и их партнеры на Украине «прекрасно» зарабатывали на «простой схеме».

«Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25−50% разницу в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», — подытожил он.

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