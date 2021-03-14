Москва, , 07:16 — REGNUM Задержание участников форума «Объединенные демократы» в Москве осудил госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее заявление глава Госдепа сделал 13 марта на своей странице в Twitter.

Блинкен рассказал о задержании российскими властями почти 200 участников мероприятия, среди которых были политические активисты и муниципальные депутаты. Основания для их задержания глава Госдепа назвал «сомнительными» и призвал прекратить преследование тех, кого он назвал «независимыми голосами».

Пресс-служба ГУ МВД города Москвы сообщила о задержании около 200 человек, пытавшихся провести публичное мероприятие в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе. При этом участники мероприятия не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, также среди них были выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

Среди задержанных были муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, общественник Владимир Кара-Мурза-младший и ряд других активистов. После опроса все задержанные были отпущены из ОВД «Новокосино».

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией депутата Московской городской думы Екатерины Енгалычевой (КПРФ).

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