Богота, 14 марта 2021, 06:40 — REGNUM Как минимум четверо силовиков пострадали в результате нападения неизвестных на западе Колумбии. Об этом 13 марта сообщает радиостанция La FM.
Вооружённые злоумышленники атаковали представителей силовых ведомств в муниципалитете Тулуа в департаменте Валье-дель-Каука. В результате атаки пострадали трое военнослужащих и один сотрудник полиции. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.
Отмечается, что силовики попали в засаду. Власти начали расследование обстоятельств данного инцидента.
Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх военнослужащих, пострадавших в результате подрыва мины на востоке Колумбии.
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