Милуоки, США, , 06:36 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержала победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:106.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс, набравший 32 очка.

В составе «Атланты» наибольшую результативность показал разыгрывающий Трей Янг, записавший в свой актив 28 очков.

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