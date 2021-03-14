Вашингтон, , 06:32 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:119.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук, сделавший трипл-дабл из 42 очков, 10 подборов и 12 результативных передач.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого трипл-дабл из 33 очков, 11 подборов и 11 результативных передач.

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