Токио, , 06:29 — REGNUM Лавина сошла со склона горы Норикура на острове Хонсю в центральной части Японии. Об этом 14 марта сообщает телеканал NHK.

Информация о сходе лавины со склона горы Норикура, расположенной на границе префектур Гифу и Нагано, была получена спасателями около 10:00 по местному времени. По предварительным данным, во время схода лавины на склоне были замечены лыжники.

На место происшествия направились сотрудники полиции и экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Отмечается, что накануне метеорологическая служба префектуры Нагано предупреждала о повышенной лавиноопасности на горе Норикура из-за сильных снегопадов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повышенной лавиноопасности в семи районах Сахалина.

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