Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Предварительную дату первой личной встречи в Вашингтоне назначили премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден. Об этом 14 марта сообщила газета Yomiuri.

По данным издания, вопрос прорабатывается обеими странами. Запланировано, что Суга отправится в США 8 апреля, а его личная встреча с Байденом состоится 9 апреля. Также отмечается, что к приезду премьер-министра Японии в Вашингтоне запланировано очень ограниченное число мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса.

Кроме того, уточняется, что Суга перед поездкой в Вашингтон пройдёт вакцинацию от COVID-19. В случае, если визит премьер-министра Японии в США состоится, он станет первым иностранным лидером, которого Байден примет в Белом доме после ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что визит премьер-министра Японии в США был запланирован на первую половину апреля. При этом состав японской делегации будет сокращён до 80−90 человек, всем членам делегации будет сделана прививка от COVID-19.

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