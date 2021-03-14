Санрайз, США, , 06:02 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Флориды» дубль оформил форвард Александр Барков. Ещё по голу забили Картер Вераге и Фрэнк Ватрано.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились нападающий Брэндон Хагель и защитник Адам Боквист.

В настоящее время «Флорида» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 40 очков. «Чикаго» идёт на четвёртом месте с 33 очками.

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