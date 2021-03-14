Тампа, США, , 05:58 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Тампы» шайбы забросили Тайлер Джонсон, Мэтью Жозеф, Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Блейк Коулман и защитник Райан Макдона. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился голевым пасом.

В составе «Нэшвилла» российский форвард Яков Тренин забил гол и отдал результативную передачу. Также отличились Александр Каррье и Эрик Хаула.

В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 40 очков. «Нэшвилл» идёт на шестом месте с 23 очками.

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