Торонто, Канада, , 05:52 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Виннипега» шайбы забросили нападающие Мэйсон Эпплтон, Пол Штястны, Адам Лаури, Николай Элерс и Марк Шайфли. У «Торонто» отличились защитник Джейк Маззин и форвард Вильям Нюландер.

В настоящее время «Виннипег» занимает третье место в Северном дивизионе, на счету команды 36 очков. «Торонто» идёт на первом месте с 40 очками.

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