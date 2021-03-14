Калгари, Канада, , 05:46 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Калгари» шайбы забросили нападающие Шон Монахан, оформивший дубль, и Микаэль Баклунд. У «Монреаля» точным броском отметился защитник Джефф Питри.

В настоящее время «Калгари» занимает пятое место в Северном дивизионе, на счету команды 29 очков. «Монреаль» идёт на четвёртом месте с 31 очком.

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