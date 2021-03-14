Буффало, США, , 05:39 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили форварды Джейк Гюнцель, Сидни Кросби и Марк Янковски. Российский нападающий Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 35 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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