Токио, , 05:08 — REGNUM Ограничить число людей, сопровождающих лидеров иностранных государств на летних Олимпийских играх в Токио призвали власти Японии. Об этом 14 марта сообщило агентство Kyodo.

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Просьба была направлена представителям иностранных посольств и национальных олимпийских комитетов. По данным агентства, лидера иностранного государства могут сопровождать не более 11 человек, главу иностранного ведомства — только четыре человека.

Также все иностранные лидеры должны будут сдать тест на коронавирусную инфекцию за 72 часа до прибытия в Японию. Кроме того, всем представителям зарубежных стран запрещено общаться со спортсменами, а перемещаться они будут только на специально выделенном транспорте в сопровождении сотрудника правительства, который будет следить за соблюдением санитарных мер.

Напомним, летняя Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие было перенесено на год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Олимпиада в Токио состоится без участия болельщиков из иностранных государств.

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