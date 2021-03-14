Веллингтон, , 04:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано сейсмологами в Тихом океане в районе островов Кермадек, входящих в состав Новой Зеландии. Об этом 13 марта сообщила геологическая служба США (USGS).

Продземные толчки были зарегистрированы в 00:21 мск. Ближайший населённый пункт находился в 774 км от эпицентра. Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров.

Угроза цунами не объявлялась. После основного подземного толчка было зафиксировано два афтершока магнитудой 5,4 и 5,2. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое произошло у побережья Филиппин.

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