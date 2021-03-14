Лондон, , 04:36 — REGNUM Действия полицейских в отношении женщин, протестовавших против насилия, раскритиковали мэр Лондона Садик Хан и глава британского МВД Прити Пател. Соответствующие заявления Хан и Пател 13 марта разместили в личных аккаунтах в Twitter.

Акция «Отвоюем эти улицы» стала ответом на резонансное убийство 33-летней жительницы Лондона Сары Эверард, главным подозреваемым по делу проходит сотрудник полиции. Похищение и убийство женщины стало поводом для полемики о безопасности улиц города. Тысячи горожан, в основном женщины, стали собираться около импровизированного мемориала в память о погибшей и протестовать против насилия. Днём к мероприятию ненадолго присоединилась супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

К вечеру 13 марта обстановка возле мемориала стала обостряться, а после требований полиции разойтись по домам женщины стали скандировать «Позор!» в адрес полицейских. Силовики задержали несколько протестующих, кадры жёсткого задержания попали в СМИ и вызвали негативную реакцию.

Мэр Лондона назвал действия полиции «неоправданными» и «несоразмерными» правонарушению. Пател же потребовала от сотрудников правоохранительных органов полного отчёта в связи с произошедшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста в немецком городе Дрездене, в ходе которой пострадали 12 полицейских.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дрездене 12 полицейских пострадали в ходе акций протеста против карантина