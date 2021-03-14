Конкорд, США, , 04:04 — REGNUM Американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер умер в возрасте 66 лет. Об этом 14 марта сообщила его жена Кей Хаглер на странице фан-клуба спортсмена в Facebook.

«Сегодня, к сожалению, мой любимый муж Марвин неожиданно скончался в своем доме в Нью-Гэмпшире», — написала жена боксёра.

О причинах смерти Хаглера не сообщается.

С 1980 по 1987 год Хаглер был абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Он провёл на профессиональном ринге 67 боёв, в которых одержал 62 победы (из них 52 — нокаутом), потерпел три поражения, ещё два боя завершились вничью.