Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Установить контакт с представителями КНДР безуспешно пытались власти США. Об этом 13 марта сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, администрация Белого дома несколько раз предпринимала попытки установить контакт с представителями Северной Кореи по разным каналам. В частности, была попытка наладить диалог и через канал в Нью-Йорке. До настоящего момента ответ из Пхеньяна получен не был.

Представитель администрации президента США Джозефа Байдена пояснил, что, по всей видимости, активный диалог между США и Северной Кореей не вёлся уже около года. Представитель администрации Байдена отказался от комментариев о том, как молчание Пхеньяна может повлиять на дальнейшую политику Белого дома в отношении Северной Кореи.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Байден позволял себе резкие высказывания в адрес главы Северной Кореи Ким Чен Ына и заявил, что встретится с ним лишь в случае, если северокорейский лидер согласится сократить ядерные мощности страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США планируют пересмотреть свою политику в отношении КНДР после проведения обзора текущей ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: США планируют пересмотреть политику в отношении КНДР