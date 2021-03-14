Колумбус, США, , 03:45 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Макс Доми, Кэм Аткинсон, Ник Фолиньо и защитник Зак Веренски.

В составе «Далласа» точными бросками отметились Эндрю Кольяно, Андрей Секера и российский форвард Денис Гурьянов.

В настоящее время «Коламбус» занимают пятое место в Центральном дивизионе, на счету команды 28 очков. «Даллас» идёт на седьмом месте с 22 очками.

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