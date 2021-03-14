Дрезден, Германия, , 03:15 — REGNUM Как минимум 12 сотрудников полиции пострадали в ходе акции протеста против ограничительных мер в немецком городе Дрездене. Об этом 13 марта сообщила газета Die Zeit.

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Несколько тысяч человек приняли участие в акциях протеста, прошедших в ряде крупных городов Германии против ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19. Протестующие требовали отменить все запреты, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В ходе протестных акций в городе Дрездене было зарегистрировано 47 правонарушений. В их число попали девять случаев нападения на силовиков, семь случаев оскорблений, два случая нарушения закона о ношении оружия. Кроме того, манифестанты оказывали сопротивление сотрудникам полиции. Трое из числа протестующих были задержаны за нападение на сотрудников полиции.

Напомним, в Германии за время пандемии COVID-19 было выявлено более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. С марта текущего года число новых подтверждённых случаев заражения стало расти, в связи с этим действие ограничительных мер в стране были продлено до апреля.

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