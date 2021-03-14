Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Акцию протеста с требованием снести ограждение вокруг Капитолия устроили жители города Вашингтон в округе Колумбия. Об этом 13 марта сообщает газета The Hill.

Организаторы акции попросили жителей города принести с собой покрывала для пикника, мелки, мячи, велосипеды и привести детей и собак, чтобы показать, как надо использовать ту часть города, которая оказалась огорожена забором с колючей проволокой. Количество горожан, принявших участие в акции, не уточняется.

Как пояснили организаторы, ограждение вокруг комплекса Капитолия перекрыло горожанам доступ к открытым пространствам и важным дорогам в городе. «Это места, где мы гуляем, отдыхаем, выгуливаем своих собак, наслаждаемся цветами, ходим на работу и общаемся с друзьями», — заявили организаторы. Целью акции было показать, насколько ограждение изменило привычный уклад жителей города.

Напомним, ограждения вокруг комплекса Капитолия высотой около двух метров и общей протяжённостью около 6,5 км были возведены в целях безопасности после попытки захвата здания Конгресса США в январе текущего года сторонниками экс-президента США Дональда Трампа. В результате возникших беспорядков погибли пять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что надёжность охраны здания Конгресса в Вашингтоне сочли недостаточно хорошим.

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