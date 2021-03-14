Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 02:49 — REGNUM Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в общем зачёте Кубка мира. 13 марта она выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии.

Экхофф набрала 1043 очка в общем зачёте и стала недосягаемой для ближайшей преследовательницы, ещё одной норвежской спортсменки Марте Рёйселанд, у которой 903 очка.

В гонке преследования Экхофф прошла дистанцию в 10 км за 27 минут 13,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала заняла белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, отстрелявшая без промахов и отставшая на 34,6 секунды. Замкнула тройку представительница Германии Франциска Пройс с двумя промахами и отставанием в 40,2 секунды.

30-летняя Экхофф впервые в карьере стала обладательницей большого Хрустального глобуса. Также она является олимпийской чемпионкой 2014 года. Также в ее активе 10 золотых, две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира.