Бостон, США, , 02:11 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Российский нападающий Павел Бучневич забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также голевой пас на счету Артемия Панарина, который провёл первый матч после перерыва, связанного с обвинениями своего бывшего тренера Андрея Назарова.

Также в составе «Рейнджерс» отличились защитник К'Андре Миллер и форварды Крис Крайдер и Райан Строум.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 25 очков. «Бостон» идёт на четвёртом месте с 32 очками.

Читайте ранее в этом сюжете: Панарин может вернуться в состав «Рейнджерс» на матч с «Бостоном»