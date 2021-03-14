Симферополь, , 01:41 — REGNUM Стоимость ялтинской станции по опреснению морской воды составит три миллиарда рублей. Такую сумму 13 марта назвал глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе брифинга по итогам поездки в Крым министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

По словам главы региона, в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта, источники финансирования найдены. Также Аксёнов добавил, что к работе уже «в принципе приступили» и пояснил, что лишь опреснение может дать гарантированный результат в борьбе с дефицитом воды на полуострове.

Также Аксёнов не стал называть технические параметры опреснительной станции и компанию-производителя из опасений перед вводом санкций против неё со стороны Запада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») призвала Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дать оценку действиям Украины, организовавшей водную блокаду Крыма.

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