Лиссабон, , 01:32 — REGNUM «Бенфика» одержала победу над «Боавиштой» в матче 23-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Бенфики» дубль оформил нападающий Харис Сеферович, который открыл счёт на 42-й минуте, а на 52-й удвоил преимущество своей команды.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает четвёртое место в чемпионате Португалии, в активе команды 48 очков. «Боавишта» идёт на 15-м месте с 21 очком.

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