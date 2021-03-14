Генуя, Италия, , 01:26 — REGNUM «Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 27-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Дженоа» Горан Пандев. На 30-й минуте полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль восстановил равновесие, реализовав пенальти.

На сегодняшний день «Дженоа» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 28 очков. «Удинезе» идёт на 10-м месте с 33 очками.

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