Москва, , 01:15 — REGNUM Ситуацию с журналистом из Болгарии, устроившим представление возле здания МИД России прокомментировала официальный представитель внешнеполитического российского ведомства Мария Захарова 13 марта в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова пояснила, что узнала об инциденте от своих коллег и от охраны здания МИД.

Мария Захарова «Я считаю, что мужчины должны контролировать свои эмоции», — заявила официальный представитель МИД России.

Напомним, возле здания МИД РФ на Смоленской площади были задержаны четыре человека, в том числе корреспондент «Медиа Мост Болгария» Борис Анзов. Журналист был одет в папаху и бурку и вооружён игрушечным автоматом. У остальных участников представления были при себе зажигалка в виде пистолета, сувенирные сабли и кнуты. Один из мужчин привёл с собой лошадь.

Как пояснил сам Анзов, таким оригинальным способом он пытался добиться расположения Марии Захаровой и «сделать ей предложение». Позднее журналист уточнил, что целью представления было лишь поздравить официального представителя МИД РФ с Международным женским днём. При задержании всё сувенирное оружие у компании было изъято, а самому Анзову придётся уплатить штраф зпа мелкое хулиганство.

Стоит отметить, что болгарский журналист и Захарова знакомы лично, он неоднократно принимал участие в брифингах для журналистов, которые организовывает официальный представитель МИД России. Кроме того, Анзов не раз дарил Захаровой символические подарки.

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