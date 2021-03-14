Лондон, , 01:03 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Манчестер Сити» голы забили защитник Джон Стоунс (47-я минута) и нападающие Габриэл Жезус (56-я) и Серхио Агуэро (60-я), реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 71 очко. «Фулхэм» идёт на 18-м месте с 26 очками.

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