14 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Деревня Никола-Ленивец, Калужская область, , 01:17 — REGNUM Традиционным сожжением арт-объекта завершились праздничные гуляния по случаю Масленицы в Николе-Ленивце, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перетягивание каната Дарья Антонова © ИА REGNUM

Масленица в Николе-Ленивце Дарья Антонова © ИА REGNUM

Масленица в Николе-Ленивце Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этом году праздник получил название «Масленица. Вакцинация», главной темой которого стали события прошедшего года. Для гостей парка подготовили множество развлечений, конкурсов, игр и угощений.

Перформанс Сергей Пахомова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хоровод на пятнадцать ворот» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Московский художник Сергей Пахомов, более известный под псевдонимом Пахом, показал перформанс «Великое лежание», а режиссёр театра La Pushkin Олег Жуковский провёл «хоровод на пятнадцать ворот». По задумке организаторов масленичный представления в Николе-Ленивце — это заговор шаманов от всех болезней. Главным событием дня стало сожжение 24-метрового замка корона-людоеда. Арт-объект был построен из лозы по проекту Николая Полисского.

Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас все думают об этой новой «чуме» — коронавирусе. И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, и все будут здоровы», — отметил перед сожжением арт-объекта Полисский.

Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, Никола-Ленивец — крупнейший в Европе арт-парк под открытым небом, созданный художником Николаем Полисским. На 650 акрах земли размещены произведения современного искусства и архитектуры, в создании которых участвовали мастера международного уровня, а также местные жители. Сожжение арт-объект на Масленицу в Николе-Ленивце проводится с 2001 года. В разные годы здесь были сожжены «Медиабашня», «Бойконур», «Жар-птица», «Пирамида» и «Бастилия».