Марсель, Франция, , 00:15 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Австралии Мэттью Эбденом в полуфинале турнира в Марселе.

В первом сете Медведев победил со счётом 6:4. Во втором сете Эбден снялся с матча из-за травмы при счёте 3:0 в пользу Медведева.

В финале Медведев сыграет с французским теннисистом Пьером-Югом Эрбером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 Медведев станет второй ракеткой мира.

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