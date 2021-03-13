Даниил Медведев вышел в финал турнира в Марселе
Марсель, Франция, 14 марта, 2021, 00:15 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Австралии Мэттью Эбденом в полуфинале турнира в Марселе.
(сс) robbiesaurus
Даниил Медведев
В первом сете Медведев победил со счётом 6:4. Во втором сете Эбден снялся с матча из-за травмы при счёте 3:0 в пользу Медведева.
В финале Медведев сыграет с французским теннисистом Пьером-Югом Эрбером.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 марта Медведев станет второй ракеткой мира.