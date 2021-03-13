Казань, , 23:49 — REGNUM Народная артистка России и Татарии Нажиба Ихсанова, которая с 1961 года работала в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала, скончалась в возрасте 83 лет. Об этом 13 марта сообщается на сайте театра.

«Сегодня (13 марта — прим. ИА REGNUM) скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что коллектив театра выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Причины смерти артистки не уточняются.

Напомним, Ихсанова, которая родилась 25 января 1938 года в деревне Буралы Азнакаевского района Татарии, окончила Высшее театральное училище им. М. Щепкина в Москве в 1961 году.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что актер Николай Сморчков, который исполнил роли в фильмах «Летят журавли» и «Война и мир», скончался в возрасте 90 лет.

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