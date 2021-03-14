14 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Артур Савин, , 08:29 — REGNUM Сожжение 24-метрового арт-объекта, напоминающего гигантские ампулы против ковида, на территории арт-парк «Никола-Ленивец» в рамках празднования Масленицы, спровоцировало бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 13 марта в социальной сети Facebook.

24-метровый арт-объект из лозы, похожий на гигантские ампулы или замок корона-людоеда. Арт-парк «Никола-Ленивец» Nikola-lenivets.ru

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«Традиция есть такая», — пишет Татьяна Б.

Многие пользователи положительно оценили такое празднование масленицы. Люди отмечают, что жителям России пришлось непросто во время пандемии коронавируса, и теперь им нужен праздник.

«Таинственно, интересно, необычно. И я бы сходил посмотрел, поучаствовал. Люди хотят во что-то верить. Хотя бы в чудо. Верить надо», — считает Александр Х.

Некоторых комментаторов покоробило то, что организаторы мероприятия потратили огромное количество сил для создания огромного деревянного объекта, а теперь он был сожжён.

«Прикольно! Только сколько пришлось строить это сооружение?» — задаётся вопросом Анна Ш.

Тем не менее люди уверены, что такого костра зима действительно испугается и аномально холодная погода наконец-то отступит от России.

«Хорошо горит! Сейчас зима как испугается! Ну, точно испугается и сбежит!» — написал Villiam K.

Напомним, 13 марта на территории арт-парк «Никола-Ленивец» в рамках празднования масленицы сожгли 24-метровый арт-объект, напоминающий гигантские ампулы против ковида.