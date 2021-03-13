Москва, , 23:37 — REGNUM Западные страны ещё не завершили информационную кампанию против российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Очевидно уже, что много месяцев идет кампания против нашей вакцины», — сказала Захарова.

Она отметила, что «хребтину этой информационной гидре» преломили в том числе на самом Западе после того, как начали «либо сами вакцинироваться («Спутником V»), либо просить о том, чтобы её поставили, либо предлагать производство совместное или у себя на территории».

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была признана одной из лучших в мире.

Согласно результатам испытаний, опубликованных в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet, препарат в ходе итоговой, третьей фазы исследований показал эффективность 91,6%. Для людей старше 60 лет эффективность составила 91,8%. Гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а клеточный иммунный ответ — у 100%.