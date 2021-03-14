14 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили материал о планах по строительству универсальных десантных кораблей на керченском заводе «Залив»

Артур Савин, , 08:26 — REGNUM Материал РИА Новости о планах по строительству универсальных десантных кораблей на керченском заводе «Залив» для экспедиционных операций российского флота вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане поделились своим мнение 13 марта в социальной сети Facebook.

Керченский судостроительный завод «Залив» Zaliv.com

«Россия движется в правильном направлении! И несмотря на все преграды, достойно и стойко их преодолевает! Горжусь страной своей», — написал Сергей Р.

Многие пользователи считают, что России крайне необходим универсальный вид десантных кораблей, чтобы осуществлять широкий спектр операций за границей.

«Да, Кузе в состав флота вернутся уже не суждено, а возле новых владений России нужно что-то швартовать», — поделился своим мнением Андрей К.

Некоторые комментаторы усомнились в том, что Российской Федерации необходимо удовлетворить потребность в экспедиционных операциях.

«А что такое экспедиционные операции? Мы испытываем в них потребность?» — задаётся вопросом Денис Р.

Им отметили те, кто считает, что это отличная возможность России продемонстрировать себя и обзавестись новыми связями.

«Экспедиции — это хорошо. Расширяют кругозор, новые страны, новые знакомства, демонстрация флага», — пишет Александр К.

Напомним, 13 марта РИА Новости опубликовало материал о планах по строительству универсальных десантных кораблей на керченском заводе «Залив» для экспедиционных операций российского флота.