Москва, , 23:09 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 раз обстреляли сирийских военных в идлибской зоне деэскалации. Об этом 13 марта сообщил заместитель начальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Карпов.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он.

По его словам, в провинции Идлиб зафиксировано 13 обстрелов, в Латакии — 10, в Алеппо — четыре, в провинции Хама — три.

Как сообщало ИА REGNUM, средства противовоздушной обороны российской базы «Хмеймим» регулярно уничтожают беспилотники, с помощью которых террористы пытаются атаковать базу.

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