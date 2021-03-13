Лондон, , 23:08 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 5534 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 13 марта свидетельствуют обнародованные данные британского правительства.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 4 253 820.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании превышает 125 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 6,5 тыс. носителей коронавируса.

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