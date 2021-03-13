Ницца, Франция, , 23:00 — REGNUM Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози призвал власти Франции дать ему возможность обеспечить свой регион российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Bleu.

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"Я прошу медицинские власти дать мне на это (обеспечить вакциной «Спутник V») разрешение», — сказал он.

Он отметил, что Ницца является «международной столицей со связями. Это проявилось весной 2020 года в вопросе снабжения масками, которыми власти города смогли обеспечить своих жителей, в отличие от остальной страны.

«Поэтому я хочу больше децентрализации, чтобы передать нам полномочия, которые позволят нам быть более эффективными», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным 12 марта агентством общественного здравоохранения Франции, от COVID-19 с начала эпидемии во Франции умерло более 90 тысяч человек.

Отметим, во Франции в целях предотвращения переполнения реанимаций в регионе Иль-де-Франс в настоящее время готовится несколько массовых операций по переводу больных COVID-19 в больницы других регионов.

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