Кемерово, , 22:51 — REGNUM В Кемеровской области столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Toyota Carina и автобус ПАЗ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

Инцидент произошел 13 марта на дороге Калтан — Малиновка. По последним данным, в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе два ребенка и подросток.

По предварительным данным, виновником аварии стала 22-летняя девушка (водитель автомобиля), которая не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря 2020 г. в Кемеровской области вахтовый служебный автобус с пассажирами опрокинулся в овраг.

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