Москва, , 22:43 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) обратился к московским клубам «Чертаново» и «Локомотив» за разъяснениями по поводу инцидента после матча Юношеской футбольной лиги — 2 (ЮФЛ-2).

«РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в инциденте после матча ЮФЛ-2 между командами «Локомотив» и «Чертаново». … Юношеская футбольная лига — не место для агрессии, и подобные случаи недопустимы», — приводит издание «Чемпионат» слова представителя службы коммуникаций РФС.

После матча игроки «Чертанова» избили защитника «Локомотива», получившего в результате сотрясение мозга и перелом.

Матч 17 тура ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» завершился победой хозяев поля — 2:1.