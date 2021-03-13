Москва, , 22:42 — REGNUM Визиты главы МИД РФ Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар прошли более чем продуктивно. Об этом она сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

«Как учил нас Сергей Лавров — быть вежливыми людьми и себя не перехваливать, то назовем это более чем продуктивной поездкой», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров в период с 8 по 12 марта посетил с рабочим визитом ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

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