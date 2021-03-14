14 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Артур Савин, , 08:59 — REGNUM Данные издания Forbes Real-Time, согласно которым состояние российского миллиардера Алексея Мордашова впервые достигло $30 млрд, вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 13 марта в социальной сети Facebook.

Генеральный директор ООО «УК «Металлоинвест» Эдуард Потапов, генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов и председатель совета директоров ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» перед началом совещания о состоянии и перспективах развития чёрной металлургии. 2012 Kremlin.ru

«Я поработал у него на руднике в Бурятии экономистом, заработал 30 тыс. рублей за два месяца!» — пишет Гэсэр Б.

Многие пользователи встретили данную новость с нескрываемым сарказмом. Люди отмечают тот факт, что в то время, как состояние Мордашова растёт, население России испытывает серьёзные издержки.

«Господи, подумалось, какое счастье! Особенно для пенсионеров и бюджетников. Как этим горды врачи, учителя, учёные, медсёстры, нянечки, конструкторы и инженеры, нефтяники на буровых и доменщики в цехах, лётчики гражданской авиации и офицеры!» — написала Катерина Т.

Некоторые комментаторы считают, что Мордашов стал ещё больше богатеть после того, как экономическая ситуация в Российской Федерации стала ухудшаться.

«Переведу на русский для предпринимателей: экспортные цены и слабый рубль позволили ещё увеличить состояние Мордашова в ущерб внутреннему рынку, где сформировался дефицит металла, что привело к росту цен на сырье в 50−70% и предбанкротному состоянию региональных компаний, занимающихся производством из металла», — поделился своим мнением Дмитрий А.

Нашлись и те, кто упрекнул Мордашова в том, что его капитал был накоплен за счёт простых людей, а также за счёт тех, кто создавал те предприятия, которыми он теперь распоряжается.

«А самое главное то, что он заработал все своим непосильным трудом. На своем приватизированном участке нашел месторождение руды. Сам добыл руду и выплавил из нее металл. Потом сам продал металл и заработал 30 лярдов. Вот такие пироги с вишней», — считает Сергей К.

Напомним, 13 марта Forbes Real-Time опубликовало данные, согласно которым состояние российского миллиардера Алексея Мордашова впервые достигло $30 млрд.