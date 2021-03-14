14 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Артур Савин, , 09:24 — REGNUM Заявление депутата Госдумы России от крымского региона Михаила Шеремета («Единая Россия»), в котором он призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу не выдумывать небылицы насчёт закрытости Крыма, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 13 марта в социальной сети Facebook.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Кулеба может открыть доступ только себе в квартиру», — написал Gena G.

Многие пользователи были удивлены тому, что у главы МИД Украины сложилось впечатление, что Крым якобы является закрытым регионом. Люди уверены, что если бы у Кулебы действительно было желание посетить полуостров, то у него бы не возникло никаких серьёзных препятствий.

«Так кто же его не пускает? В качестве туриста, в качестве гостя — милости просим», — пишет Татьяна К.

Нашлись и те, кто уверен, что тема Крыма на Украине поднимается всегда, когда страна встречается с пиками социально-экономического кризиса.

«Когда заканчиваются темы, начинают вставлять избитую тему Крыма», — считают Майя К.

Напомним, 13 марта депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу не выдумывать небылицы насчёт закрытости Крыма.

Так он ответил на заявление Кулебы, который на неформальном заседании СБ ООН потребовал от России «занять неполитизированную позицию» и предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом.

«Все это выглядит весьма удивительно. Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы», — сказал Шеремет РИА Новости.