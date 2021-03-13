Москва, , 22:17 — REGNUM Вакцина от COVID-19 «Спутник V» находится на первом месте по своему качеству среди всех вышедших в мире в массовый оборот вакцин. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Среди тех 4−6 препаратов в мире, которые вышли в широкий гражданский оборот, по всей видимости, «Спутник V» по своим качествам находится на первой позиции», — сказал Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург сообщил о завершении второй фазы испытаний облегчённой однокомпонентной версии вакцины «Спутник V».

По его словам, вакцина «Спутник лайт» снижает вероятность тяжёлого течения заболевания, но не исключает его полностью. Препарат будет действовать в три-четыре раза меньше, чем двухкомпонентный «Спутник V» и вероятнее всего защитит от коронавируса на четыре-пять месяцев.